Veel buitenlandse slachtoffers in Londen

Onder de slachtoffers van de terroristische aanslag in Londen zijn ook buitenlanders. Een van de zeven doden was een Canadese staatsburger, zei de Canadese premier Justin Trudeau. Een andere kwam uit Frankrijk, aldus minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian.

Zeven Fransen lagen zondag nog in het ziekenhuis, een andere werd vermist. Volgens de BBC was onder de gewonden ook een Nieuw-Zeelander, die urenlang op de operatietafel lag.

De Duitse regering bevestigde dat ook twee Duitsers gewond zijn geraakt. Van 21 van de 36 gewonden die zondag nog in het ziekenhuis lagen was de toestand kritiek, meldde de BBC.

Een vrouw bij een ziekenhuis zei tegen de BBC dat haar zoon was neergestoken door een man die riep „dit is voor mijn familie, dit is voor Allah”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zei dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.