Veel buitenlandse coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn er 1510 gevallen van coronabesmetting bijgekomen. Volgens de cijfers van het gezondheidsinstituut RKI komt 40 procent van de besmettingen van de afgelopen week nu uit het buitenland. De jongste telling van ruim 1500 gevallen staat voor een kwart van het hoogtepunt van de verspreiding aan het begin van de maand april. Toen werden er in een etmaal 6000 besmettingen vastgesteld. Daarna daalde het aantal gestaag tot eind juli. Het was woensdag het hoogste aantal geregistreerde besmettingen sinds 1 mei, toen er 1639 gevallen werden vastgesteld.

Er worden steeds vaker terugkerende vakantiegangers in Duitsland getest. Hun aandeel in het totaal aantal vastgestelde gevallen stijgt mede daardoor sterk. Volgens het RKI betekent 40 procent van de gevallen een verdubbeling ten opzichte van de voorafgaande week. Als landen waar het coronavirus waarschijnlijk vaak uit wordt ‘meegebracht’ gelden Bosnië, Bulgarije, Kosovo, Kroatië en Turkije.