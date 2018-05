Veel Britse vrouwen misten borstonderzoek

Honderdduizenden Britse vrouwen zijn de afgelopen tien jaar een onderzoek voor borstkanker misgelopen doordat zij geen uitnodiging kregen. Het gaat om 450.000 vrouwen. Doordat zij de test niet ondergingen, zijn waarschijnlijk tussen de 135 en 270 vrouwen eerder overleden dan nodig, aldus minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt.

De uitnodigingen werden waarschijnlijk door een computerfout niet verstuurd. Het mankement zou na 2009 zijn ontstaan maar werd pas in januari van dit jaar ontdekt.

In Groot-Brittannië krijgen vrouwen tussen de vijftig en zeventig regelmatig een controle. De vrouwen die over het hoofd zijn gezien, vielen in de hogere leeftijdscategorieën en hadden hun laatste controle voor hun zeventigste moeten krijgen. Van hen zijn er inmiddels 150.000 overleden.