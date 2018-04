Veel Britse gevangenen verwonden zichzelf

Meer dan één gevangene in Britse detentiecentra per dag verwondt zichzelf gemiddeld zo ernstig dat medische hulp nodig is. De Britse krant The Independent heeft cijfers opgevraagd over een periode van twintig maanden (januari 2016 tot augustus 2017), waarin 647 gevallen van medische hulp na zelfverwonding werden genoteerd.

Vooral in een uitzetcentrum in Harmondsworth, het grootste detentiecentrum van Europa, deden veel gevangenen zichzelf iets aan. In anderhalf jaar moest 150 keer medische hulp worden ingeroepen.

Ook het aantal mensen dat in de gaten moet worden gehouden omdat ze mogelijk suïcidaal zouden zijn neemt toe. Vorig jaar telde het hoogste aantal doden onder gevangenen in de geschiedenis: elf mensen kwamen om het leven, via wie zes door zelfverwonding.