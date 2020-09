Veel bosbranden in Amazonegebied

In het Braziliaanse Amazonegebied woeden weer vele bosbranden. Alleen al in de eerste dagen van september zijn volgens het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek (INPE) via satellietbeelden ongeveer duizend branden geregistreerd. In augustus waren er bijna 30.000. Op zaterdag viert Brazilië Amazonedag, ter herdenking van de oprichting van de provincie Amazone door Prins Pedro II in 1850.

"Het omhakken en in brand zetten van bomen is officieel verboden, maar het gaat ongehinderd verder. De milieuautoriteiten zijn machteloos, de politie controleert nauwelijks en overtredingen hebben geen consequenties", zegt Juliana Miyazaki van de non-gouvernementele organisatie Gesellschaft für bedrohte Völker. "De bosbranden worden meestal veroorzaakt door illegale houtkap. Er wordt ontbost, het hout droogt, dan wordt een vuur aangestoken. Dit maakt nieuwe gebieden vrij voor economische activiteiten zoals landbouw."

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ontkende halverwege vorige maand nog dat er bosbranden zijn in het Amazone-regenwoud. De berichten daarover noemde hij leugens, hoewel overheidsdata toen al lieten zien dat er duizenden bosbranden in het gebied woedden.

Bolsonaro: berichten over groeiende bosbranden Amazone ‘leugens’

De president haalde afgelopen week tijdens een live-uitzending uit naar de "schoften" die hem verwijten 'het regenwoud in brand te steken". Ook noemde hij milieuorganisaties een "kanker". Greenpeace reageerde onthutst en zei dat Bolsonaro oproept tot geweld tegen de mensen die proberen het regenwoud te beschermen.

De president lijkt onder meer boos te zijn over de internetactie Defundbolsonaro.org. Op die website worden potentiële investeerders in Brazilië opgeroepen druk uit te oefenen om een betere bescherming van het Amazonegebied af te dwingen. "Bolsonaro steekt de Amazone in brand. Alweer. Aan welke kant sta jij?", staat met grote letters op de site.

De internationale druk op Brazilië om het grootste regenwoud ter wereld beter te beschermen, groeit. Het ecosysteem wordt gezien als cruciaal in het voorkomen van verdere klimaatverandering omdat het regenwoud enorme hoeveelheden koolstofdioxide opneemt en omzet.