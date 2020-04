Veel bijval voor man die Tirol aanklaagt wegens corona

Een Oostenrijkse jurist die de deelstaat Tirol wil aanklagen vanwege de aanpak van de coronacrisis, heeft veel bijval gekregen van ziek geworden wintersporters, vooral uit Duitsland. Peter Kolba heeft tot nu toe van meer dan 2700 mensen een ingevulde vragenlijst toegestuurd gekregen.

Het gaat om mensen die denken dat ze tijdens hun vakantie in Oostenrijk besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. De meesten zijn in het ski-oord Ischl op vakantie geweest.

Er is kritiek op de autoriteiten in Tirol omdat die niet tijdig genoeg de pistes en liften lieten sluiten om besmettingen te voorkomen. Vooral Ischl, ook bij Nederlanders populair, wordt gezien als een brandhaard. Justitie onderzoekt de verdenking dat bij een medewerkster van een horecagelegenheid daar al in februari het virus werd vastgesteld zonder dat de autoriteiten daarover werden geïnformeerd.

Kolba, een consumentenadvocaat, zoekt nu zo veel mogelijk getuigen voor zijn zaak die justitie nog niet in behandeling wil nemen.