Veel besmettingen in Zweden

Het aantal coronabesmettingen neemt snel toe in Zweden, zei premier Stefan Löfven dinsdag. Tegelijk kondigde hij strengere maatregelen aan voor nog eens drie regio’s om de uitbraak in te dammen.

„We hebben een zeer ernstige situatie”, zei Löfven op een persconferentie. „Er worden nu steeds meer intensivecarebedden gebruikt om Covid-patiënten te behandelen.”

Hij zei dat onder meer feesten in restaurants beperkt zouden worden tot acht personen.

Zweden heeft de afgelopen weken een toename van nieuwe infecties gezien, waarbij de pieken in de lente werden overtroffen. De niveaus zijn echter in vergelijking met de omvang van de bevolking niet zo hoog als in landen als België, Spanje en Frankrijk.

Zweden, dat lockdowns tijdens de pandemie heeft vermeden, registreerde dinsdag 10.177 nieuwe gevallen van het coronavirus sinds de vorige update van vrijdag. Het aantal gevallen in het Scandinavische land steeg de afgelopen weken sterk. Het bereikte vorige week herhaaldelijk dagelijkse records.

Het grootste academisch ziekenhuis van België, UZ Leuven, heeft vanwege het coronavirus intussen de deuren gesloten voor bezoek. De maatregel geldt vooralsnog tot maandag 16 november.

In een aantal gevallen geldt een uitzondering voor het bezoekverbod. Ouders mogen wel nog naar hun baby op de couveuse-afdelingen of hun zieke kind op de pediatrische afdelingen. Ook eerstegraads familieleden van patiënten aan het levenseinde kunnen hun partner of familie bezoeken.

Frankrijk heeft dinsdag 854 overlijdens gemeld als gevolg van Covid-19, het hoogste aantal sinds half april. Het totaal staat nu op bijna 37.500. Mogelijk lichtpuntje is een daling van het aantal nieuwe besmettingen. Het waren er de afgelopen 24 uur 36.330, fors minder dan het record van ruim 52.000 van maandag.