Veel bedrijven in Melbourne moeten dicht vanwege corona-uitbraak

Veel bedrijven in de Australische deelstaat Victoria moeten vanaf woensdagavond laat voorlopig de deuren sluiten. De autoriteiten hopen met die maatregel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe lockdownregels betekenen volgens omroep ABC dat duizenden ondernemingen in miljoenenstad Melbourne dicht moeten. Het gaat bijvoorbeeld om kappers, fabrieken, callcentra en winkels.

Banken, tankstations, slijterijen, postkantoren, apotheken en supermarkten blijven wel open. „Dat betekent dat mensen niet voor zes weken boodschappen hoeven te doen”, benadrukt regiopremier Daniel Andrews, die wil voorkomen dat inwoners weer aan het hamsteren slaan. Hij erkende dat niet gegarandeerd kan worden dat alle gebruikelijke producten in de schappen liggen, maar essentiële goederen blijven volgens hem wel voorradig.

Sommige bedrijven mogen wel open blijven, maar moeten hun werkwijze aanpassen. Zo moeten werknemers in slachthuizen beschermende pakken gaan dragen. Ook moeten ze hun temperatuur laten meten en worden ze getest op het virus. Bij onder meer distributiecentra in Melbourne en bij bouwprojecten moet met een kleinere bezetting worden gewerkt.

Inwoners mogen volgens de premier alleen vaklui laten langskomen als het een noodgeval is. „Er komen geen schoonmakers meer bij u langs. Niemand komt uw gras maaien. Niemand zal iets anders verlenen dan noodsteun”, benadrukte Andrews. Hij legde uit dat mensen bijvoorbeeld wel een loodgieter mogen laten langskomen als ze kampen met een lekkage.

Melbourne, de tweede stad van Australië, zit al weken in lockdown. Toch worden op een dagelijkse basis nog steeds honderden nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De autoriteiten in Victoria maakten maandag bekend dat bij nog eens 429 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.