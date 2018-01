Veel animo voor presidentsverkiezing Tsjechië

De animo voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezing in Tsjechië is groot. De pro-Russische Milos Zeman ambieert een nieuwe termijn en neemt het op tegen de liberale hoogleraar Jiri Drahos. Op de eerste dag van de stembusgang was de opkomst hoger dan twee weken geleden in de eerste fase.

Volgens de Tsjechische omroep had vrijdagavond ongeveer de helft van de 8,4 miljoen kiesgerechtigden al gebruikgemaakt van zijn democratisch recht. De peilingen wijzen op een nek-aan-nek-race, waarin Zeman wijst op het gebrek aan politieke ervaring van zijn opponent en Drahos pleit voor een frisse wind en een keus voor Europa.

De stemlokalen zijn nu gesloten. Tsjechische burgers kunnen er zaterdag vanaf 8.00 uur weer terecht. Ze hebben de tijd tot 14.00 uur. De president vertegenwoordigt Tsjechië in het buitenland, speelt een rol bij de regeringsvorming en benoemt leden van het constitutioneel hof.