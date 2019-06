Veel aandacht voor ‘koninklijke’ aanrijding

Britse media vragen zich af of een motoragent die deel uitmaakte van het escorte van de kleinzoon van de koningin, prins William en zijn vrouw Kate, een bijna fatale fout heeft gemaakt. De agent reed in op een 83-jarige vrouw, die ernstig gewond in een ziekenhuis is opgenomen. Ze is niet in levensgevaar.

William en Kate waren in het zuidwesten van Londen op weg naar de ceremonie in Windsor waarmee prominenten zijn opgenomen in de Orde van de Kousenband. Zij zijn erg van het nieuws geschrokken en willen haar graag bezoeken, meldden Britse media.

Centraal is de vraag in veel artikelen of de motoragent maandag een fout maakte. Hij was volgens The Daily Mail bezig de weg vrij te maken voor het konvooi en hield daarbij niet zoals gebruikelijk in het land links aan, maar reed aan de andere kant van de weg. Het ongeluk is niet het eerste dit jaar met betrekking tot het koninklijk huis.

Een neef van de koningin, de 83-jarige hertog van Kent, was begin deze maand betrokken bij een verkeersongeval tussen Brighton en Eastbourne. Begin dit jaar kwam de echtgenoot van de koningin, de 97-jarige prins Philip of hertog van Edinburgh, vlak bij het koninklijke landgoed Sandringham in botsing met een auto met twee vrouwen en een baby erin. Daarbij raakten de vrouwen gewond.