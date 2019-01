Veedieven Zuid-Soedan moorden massaal

In Zuid-Soedan hebben gewapende veedieven zondagavond een slachting aangericht tijdens overvallen in de regio Tonj, centraal in het land. Volgens de minister van Informatie doodden ze zeker 105 mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen. Ze namen naar schatting 5000 runderen mee.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de daders uit een noordelijker streek kwamen en wraak wilden nemen op de plaatselijke bevolking, die ook roofzuchtige bendes telt. Hun gewelddadige strooptocht leverde onlangs 3000 koeien op ten koste van 28 dodelijke slachtoffers.

In het Oost-Afrikaanse land, dat van de ene crisis in de andere rolt, laait de strijd om weidegrond en vee al jarenlang met regelmaat op. Leden van vijandelijke bevolkingsgroepen staan elkaar daarbij naar het leven.