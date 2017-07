Vaticaan verdenkt beambten van verduistering

Een Vaticaans tribunaal heeft twee voormalige topambtenaren van een kinderziekenhuis dat eigendom is van het Vaticaan, aangeklaagd op verdenking van het wegsluizen van geld. Een bedrag van in totaal 422.000 euro zou verdwenen zijn. Het geld zou in 2013 en 2014 zijn gebruikt voor het renoveren van het appartement van een machtige kardinaal.

Giuseppe Profiti en Massimo Spina, respectievelijk de voormalige president en penningmeester van het Bambino Gesu ziekenhuis in Rome, moeten later deze maand voor het gerecht verschijnen, aldus het Vaticaan donderdag in een persbericht. Het gerenoveerde appartement was van kardinaal Tarcisio Bertone, die minister van Buitenlandse Zaken was onder voormalig paus Benedictus XVI.

Bertone, die niet genoemd werd in de aanklacht, werd acht maanden nadat paus Franciscus in 2013 werd verkozen ontheven uit zijn functie.