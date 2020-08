Vaticaan: Toestand vorige paus Benedictus niet zeer zorgelijk

De toestand van de vorige paus Benedictus XVI is niet bijzonder zorgwekkend. Dat laat het Vaticaan weten na berichten in Duitse media dat de 93-jarige zogenoemde paus emeritus ernstig ziek zou zijn na een reis naar Duitsland. Volgens het Vaticaan is hij aan het herstellen van een pijnlijke maar niet ernstige aandoening.

Benedictus was de eerste paus in zeshonderd jaar die zijn ambt neerlegde. Hij trad in 2013 af en werd opgevolgd door paus Franciscus.

Volgens een biograaf van Benedictus zou hij last hebben van wondroos. Benedictus bezocht afgelopen juni zijn zieke broer Georg in Beieren. Het zou de eerste keer sinds zijn vertrek als kerkvorst zijn geweest dat hij Italië verliet. Zijn broer overleed enkele weken na het bezoek op 96-jarige leeftijd.

Biograaf Peter Seewald bracht zaterdag een bezoek aan de voormalige kerkvorst, die oorspronkelijk Joseph Ratzinger heette, om hem zijn biografie te presenteren. De stem van de zieke Benedictus zou toen nauwelijks hoorbaar zijn geweest. Ondanks zijn aandoening, een ontsteking die erg pijnlijk kan zijn, was de geestelijke optimistisch.