Vaticaan stelt onderzoek in naar Pell

Het Vaticaan gaat een onderzoek instellen naar de beschuldigingen tegen de Australische kardinaal George Pell. De in Australië en Vaticaanstad lange tijd gerespecteerde ex-aartsbisschop van Sydney en Melbourne is in Australië schuldig bevonden aan misbruik van twee jongens van een kerkkoor in 1996 en in 1997. Pell weerspreekt de beschuldigingen en gaat in hoger beroep.

Pell zit sinds woensdag in de cel. Hij krijgt op 13 maart te horen tot welke straf hij wordt veroordeeld. Zijn advocaten proberen hem op borgtocht vrij te krijgen. Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Hij was een belangrijk adviseur van de paus en gold als de nummer drie van het Vaticaan. Hij was net aangesteld als corruptiebestrijder in het Vaticaan toen de beschuldigingen kwamen.