Vaticaan reageert geschokt op kindermisbruik

Het Vaticaan heeft met ontsteltenis gereageerd op de berichten over langdurig en grootschalig kindermisbruik door katholieke geestelijken in de Verenigde Staten. Deze week onthulden opsporingsautoriteiten in Pennsylvania dat meer dan 300 priesters zich de afgelopen zeventig jaar hebben vergrepen aan duizenden minderjarigen. Daarop zijn volgens het Vaticaan slechts twee woorden van toepassing: „Schaamte en spijt”.

Woordvoerder Greg Burke noemde het Amerikaans schandaal donderdagavond „crimineel en moreel verwerpelijk”. De slachtoffers zijn beroofd van hun trots en geloof. De kerk moet „harde lessen” trekken uit haar verleden. De daders en degenen, die het misbruik mogelijk hebben gemaakt, moeten ter verantwoording worden geroepen.

Volgens Burke staat de paus aan de kant van de vele slachtoffers. Zij hebben bij hem de „hoogste prioriteit”. De kerk zal naar hen luisteren „om deze tragische verschrikkingen, die het leven van onschuldigen hebben geruïneerd, uit te roeien”.