Het Vaticaan heeft zijn officiële visie op de doodstraf in de katholieke leer aangepast en wijst die vanaf nu helemaal af. In de catechismus is de doodstraf nu „ontoelaatbaar in alle omstandigheden”.

Volgens het Vaticaan wordt daarmee de „totale oppositie” van paus Franciscus tegen de doodstraf weerspiegeld. Tot nu toe stond in de kerkelijke leer dat de doodstraf in uitzonderlijke gevallen was toegestaan.