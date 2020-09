Vaticaan: Meewerken aan euthanasie is moord

Politici die meewerken aan het legaliseren van euthanasie of hulp bij zelfmoord zijn medeplichtig aan moord, vindt het Vaticaan. In een nieuwe doctrine stelt de katholieke kerk dat euthanasie in geen enkel geval mag worden toegestaan of gerechtvaardigd. Nu in navolging van Nederland meer landen overwegen vormen van euthanasie te legaliseren, verharden de taal en het verzet van het kerkbestuur in Vaticaanstad.

Katholiek zorgpersoneel mag op geen enkele manier, actief of passief, aan deze „zonde” meewerken, staat in het document van 20 pagina’s genaamd ‘De goede samaritaan’. Zij zouden het recht moeten krijgen een beroep te doen op gewetensbezwaren en de wet moeten kunnen overtreden als dat wordt geweigerd.

Patiënten die er vrijwillig voor kiezen op deze manier te sterven moeten de laatste heilige sacramenten (biecht, communie) worden ontzegd, waarschuwen de kerkelijke leermeesters over de „immorele misdaad”. Als een priester ervan overtuigd is dat de stervende van gedachten is veranderd of bewusteloos is, kan hij eventueel aannemen dat de patiënt berouw heeft en van de richtlijnen afwijken.

De vaak als relatief liberaal afgeschilderde paus Franciscus heeft de nieuwe doctrine persoonlijk goedgekeurd.

In het katholieke Portugal keurden parlementariërs eerder dit jaar wetsvoorstellen goed die euthanasie en hulp bij zelfmoord uit het strafrecht zouden halen. Ook Spanje staat op het punt dergelijke wetgeving goed te keuren, waarmee het na Nederland, België en Luxemburg het vierde Europese land zou worden dat door artsen uitgevoerde euthanasie legaliseert. Nieuw-Zeeland organiseert er volgende maand een referendum over.