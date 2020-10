Vaticaan en Peking verlengen deal over benoeming bisschoppen

China en het Vaticaan hebben een akkoord over de benoeming van bisschoppen in de Volksrepubliek met twee jaar verlengd. Het akkoord kwam in 2018 na jarenlang touwtrekken tot stand en geeft naast de Rooms-Katholieke Kerk ook de Communistische Partij een stem bij de aanstelling van bisschoppen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking meldde dat de deal twee jaar is verlengd na „vriendschappelijk overleg” tussen de twee partijen.

China verbrak de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, die het in oktober 1942 was aangegaan, in 1951. Na de communistische machtsovername in 1949 bleef het Vaticaan Taiwan erkennen als vertegenwoordiger van heel China. De kleine kerkelijke staat in het centrum van Rome is nu de enige Europese staat die dat nog steeds doet. Dit leidt tot wrijvingen met Peking, dat het eiland Taiwan beschouwt als een afvallige provincie.

De Volksrepubliek telt naar schatting twaalf miljoen rooms-katholieken, Taiwan rond de 450.000.