Vaticaan bidt voor snelle Italiaanse regering

Het wil maar niet vlotten bij het formeren van een nieuwe regering in Italië maar wellicht dat hulp van boven een oplossing biedt. Het Vaticaan bidt namelijk voor een snelle oplossing, zo kreeg de geplaagde Italiaanse president Sergio Mattarella te horen van een prominente kerkfunctionaris.

„De wens is simpel: we hopen en wensen dat er zo snel als mogelijk een oplossing komt”, zei kardinaal Angelo Beccui. Hij vertelde dat hij de president had beloofd om voor hem te bidden. „Het lijkt mij dat we dit nog moeten versterken”.

Mattarella probeert al twee maanden zonder succes een club bij elkaar te krijgen om het land te besturen. Maandag staat een nieuwe ronde gesprekken met partijbazen op het programma.