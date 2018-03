„Vaterland moet Heimatland worden”

Een topvrouw op het Duitse ministerie van Familiezaken, Kristin Rose-Möhring, wil het volkslied geslachtsneutraal maken, meldden Duitse media zondag. Rose-Möhring zou worden geïnspireerd door Canada, waar recent ‘sons’ uit de Engelstalige versie van het nationale volkslied is verdwenen, en Oostenrijk. Daar is in het volkslied op muziek van Mozart het woord ‘Töchter’ gezet naast de ‘Söhne’ uit de eerdere versie.

Rose-Möhring wil dat het Lied der Deutschen straks zonder ‘Vaterland’ en zonder ‘brüderlich’ klinkt. Vaterland zou Heimatland moeten worden, ‘brüderlich mit Herz und hand’ zou ‘couragiert mit Herz und Hand’ worden.

Het Duitse volkslied was oorspronkelijk de Oostenrijkse Kayserhymne van de componist Joseph Haydn. In Duitsland werd het in de negentiende eeuw een drinklied met drie coupletten. Het eerste, ‘Deutschland, Deutschland über alles’ is door de nazi-dictatuur berucht geworden en is als volkslied verdwenen. Het tweede couplet is verre van geslachtsneutraal en bezingt: ‘Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang’ (Duitse vrouwen, trouw, wijn en gezang). Het derde couplet is nu het volkslied en begint met ‘Einigkeit und Recht und Freiheit’.