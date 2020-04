Vastzittende Moldaviërs kunnen via Duitsland naar huis reizen

Een groep van ongeveer 250 Moldaviërs die vanwege de corona-reisbeperkingen vastzaten op een parkeerplaats van een snelweg bij Straatsburg, kunnen via Duitsland naar hun thuisland reizen.

„De federale politie heeft een oplossing gevonden voor de doorreis door Duitsland, over de Duits-Oostenrijkse grens en dan verder via Passau”, zei een woordvoerder van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken maandag in Berlijn.

Er zijn gesprekken gevoerd met de „betrokken buurlanden” en Frankrijk is op de hoogte gebracht.

De groep was in drie touringcars van Frankrijk naar Duitsland vertrokken, zei een woordvoerster van het departement Bas-Rhin. De mensen zijn zondag gestrand op een rustplaats bij Brumath nadat hun de toegang over de grens bij Iffezheim in Baden-Württemberg was geweigerd.

Er waren ook meldingen van kinderen in de Moldavische groep. De bussen zijn zaterdag in Parijs vertrokken. Duitsland en Tsjechië hadden hen aanvankelijk de toegang geweigerd. Een woordvoerder van de federale politie in Offenburg zei maandag dat de passagiers van de bussen aan de grens waren onderzocht door medewerkers van het Rode Kruis.