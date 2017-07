Vastlopen kabelbaan Keulen nog raadsel

Het vastlopen van de kabelbaan over de Rijn in Keulen stelt de deskundigen nog voor een raadsel. Wel is duidelijk dat een hulpkabel, bedoeld voor een montagewerkzaamheden, zondag plotseling zo’n 3,5 meter uitsloeg en vast bleef zitten aan een cabine. Dat leidde tot een noodstop en een spectaculaire reddingsactie.

„Hoe die draad verstrikt kon raken, is een grote vraag. We hebben daar nog geen verklaring voor”, zei een directielid van het Keuls vervoersbedrijf (KVB) maandag. Aanwijzingen dat de wind een beslissende rol heeft gespeeld zijn er volgens hem niet. De gemeten windsnelheden bereikten zondag op geen moment de gestelde veiligheidsgrens.

Hulpverleners moesten 65 mensen uit hun benarde positie bevrijden. Een groot deel van de 32 gondels hing boven het water. Specialisten van de brandweer lieten de geschrokken inzittenden aan touwen in een boot op de rivier zakken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

De kabelbaan wordt pas weer in gebruik genomen als de oorzaak van het incident bekend is. Daarvoor wordt onder meer een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld.