Vastgelopen schip op rif bij Mauritius in tweeën gebroken

De Japanse bulkcarrier die op een rif gelopen is voor de kust van het eiland Mauritius is in tweeën gebroken. Dat meldden milieuactivisten zaterdag. Greenpeace verzond via Twitter een foto van de gescheurde scheepsromp.

„Vanaf deze ochtend zijn de veiligheidsmaatregelen langs de hele kustlijn opgeschroefd. Het is een volledige noodtoestand”, meldde de onafhankelijke milieuconsultant Sunil Korwarkasing eerder op de dag al aan het Duitse persbureau dpa.

Het gevaarte liep op 25 juli aan de grond en er is minstens 1000 ton stookolie in het water terechtgekomen. Donderdag meldden de eigenaren van het schip Nagashiki Shipping dat de resterende 3000 ton olie bijna was verwijderd van het schip. Onduidelijk is precies hoeveel olie nog aan boord van het vaartuig is.

Mauritius staat bekend om zijn heldere water en zeldzame flora en fauna en is een populaire bestemming voor huwelijksreizen.