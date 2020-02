Vaste huurmoordenaar van Pablo Escobar overleden aan kanker

John Jairo Velásquez Vásquez (57), een van de meest gevreesde Colombiaanse moordenaars, is donderdag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldden Colombiaanse media. De man, die bekend stond als Popeye, werkte als huurmoordenaar voor de beruchte drugsbaron Pablo Escobar en bracht zeker 300 mensen om het leven. Velásquez overleed in een ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Popeye was in de jaren tachtig en negentig betrokken bij de dood van nog eens 3000 mensen. Hij zat al een celstraf uit van 22 jaar, kwam vrij en moest in 2018 weer de cel in. In december vorig jaar werd hij opgenomen in het ziekenhuis vanwege uitgezaaide kanker.

Velásquez was belangrijk voor het Medellínkartel van Escobar, die zelf is doodgeschoten in 1993. Zo was Popeye bijvoorbeeld betrokken bij een aanslag op een vliegtuig die aan 110 mensen het leven kostte. Daarnaast bekende hij onder meer 257 moorden en de ontvoering in 1988 van de latere Colombiaanse president Andrés Pastrana.

De voormalige huurmoordenaar zei eerder in een interview graag lezingen te willen geven aan jongeren om ervoor te zorgen dat zij niet hetzelfde pad op zouden gaan als hij.