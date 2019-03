Vast voor ziekenbezoek president Algerije

Een van de Algerijnse oppositieleiders die aast op het presidentschap van het Noord-Afrikaanse land, Rachid Nekkaz, is vrijdag in Genève aangehouden. Hij wilde daar gaan kijken hoe het met de daar opgenomen 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika is.

Nekkaz had al in Algerijnse en Franse media aangekondigd dat hij zou gaan kijken of het goed gaat met Bouteflika, maar hij dacht daarbij hardop dat die al lang dood is. Het Academisch Ziekenhuis van Genève en de plaatselijke politie waren echter niet gediend van de bezorgdheid van de 47-jarige, in Frankrijk geboren zakenman en politicus Nekkaz.

Bouteflika is al 20 jaar aan de macht in het rijke, maar economisch en politiek volkomen vastgelopen land. Hij is naar voren geschoven om voor de vijfde keer als president te worden gekozen. Dit heeft drie weken gelden een storm van protest ontketend. Hij moet volgens sommige waarnemers helpen de status quo te handhaven voor de regerende elite van veelal ex-guerrillastrijders uit de onafhankelijkheidsoorlog in toenmalig Frans Algerije (1958-1962).

De president heeft echter in 2013 een beroerte gehad en zit sindsdien in een rolstoel. Hij verschijnt vrijwel nooit in het openbaar en heeft al zeven jaar geen toespraak gehouden. Hij wordt vaak in het buitenland medisch behandeld.