Varoufakis wil in Duitsland zetel EP veroveren

Voormalig Grieks minister van Financiën Gianis Varoufakis wil namens Duitsland een zetel in het Europees parlement veroveren. Dat maakte hij bekend na de partijconferentie in Berlijn van zijn partij, DiEM25, wat Democracy in Europe Movement 2025 betekent.

In 2016 richtte Varoufakis (57) DiEM25 op. Hij zei zondag dat hij voldoet aan de voorwaarden voor kandidatuur in Duitsland. Hij gaat de komende maanden campagne voeren in Duitsland, Griekenland en andere EU-landen. Er moet volgens hem „een eind komen aan de giftige mythe dat er een strijd is tussen Noord en Zuid, Oost en West.”

Naast Varoufakis staan ook kandidaten uit Oostenrijk en Kroatië aan de top van de lijst. De verkiezingen voor het nieuwe Europese Parlement worden van 23 tot en met 26 mei 2019 gehouden.

In 2015, na ongeveer een half jaar in functie te zijn geweest, nam hij ontslag als minister in de linkse regering van de Griekse premier Alexis Tsipras. Hij probeerde tevergeefs de schuldeisers van Griekenland ervan te overtuigen hun schulden te verminderen en bezuinigingen op sociale zaken te voorkomen.