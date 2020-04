Varkenspest lijkt verdreven uit België

België lijkt verlost van de varkenspest die ruim anderhalf jaar geleden opdook in het zuiden van het land. „We hebben positieve signalen die aangeven dat de crisis rond de Afrikaanse varkenspest voorbij is”, zegt de Waalse minister van Natuur en Dierenwelzijn Céline Tellier.

Nadat besmette dode everzwijnen waren gevonden, werd in september 2018 een bosgebied van ruim 60 vierkante kilometer in de provincie Luxemburg afgegrendeld. Het gebied gaat vanaf 15 mei weer open, in eerste instantie alleen voor buurtbewoners. Vanwege het coronavirus is toerisme tot nader order nog niet toegestaan, aldus Tellier.

De ziekte vormt geen gevaar voor de mens.