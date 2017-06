Varadkar nieuwe leider Ierse partij Fine Gael

De Ierse regeringspartij Fine Gael heeft Leo Varadkar gekozen als haar nieuwe politiek leider. De 38-jarige zoon van een Indiase immigrant en openlijk homoseksueel volgt Enda Kenny (66) op als premier. Dat is een opmerkelijke generatiewisseling en sociale verandering bij de Ierse christendemocraten.

Kenny kondigde zijn afscheid aan na een teleurstellende verkiezingsuitslag. Omdat ook minister van Financiën Michael Noonan vertrekt, wordt in het Ierse kabinet een behoorlijke verjonging doorgevoerd. Varadkar is dan wel lid van een centrumrechtse, conservatieve partij, als minister van Sociale Zaken maakte hij duidelijk hervormingsgezind te zijn en sociaal in ‘linkse’ kwesties.

Varadkar kreeg zoals verwacht de voorkeur boven collega-minister Simon Coveney. Hij won met een grote meerderheid van stemmen. De nieuwe voorman van Fine Gael zal waarschijnlijk op 13 juni, wanneer het parlement weer bijeenkomt, worden geïnstalleerd als minister-president, de jongste in de geschiedenis van het katholieke land.

Ierland liet in 2015 de bezwaren tegen het homohuwelijk varen. Varadkar was de grootste pleitbezorger in de campagne daarvoor. Zijn aanhang hoopt nu ook dat hij iets gaat doen aan de strenge abortuswetgeving.

De politieke interesse van Varadkar was vroeg gewekt. Op de middelbare school werd hij al lid van Fine Gael en in 2004 werd hij namens de partij gekozen in de gemeenteraad van West-Dublin. Drie jaar later, 28 jaar oud, kwam de eerzuchtige en getalenteerde carrièrepoliticus in het parlement. Vanaf 2011 was Varadkar achtereenvolgens minister van Verkeer, Gezondheidszorg en Sociale Zaken.