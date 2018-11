Vanwege vuur vluchten naar volle badkuip

In wanhoop in een badkuip vol water gaan liggen. Omgeven door voortrazend vuur. Tientallen inwoners van het Amerikaanse stadje Paradise sterven een tragische dood door een van de ergste natuurbranden die de VS teisteren.

Sommige radeloze inwoners van Paradise, in de staat Californië, probeerden het vege lijf te redden door in een rivier te gaan zitten. Terwijl om hen heen het vuur woedde, zo berichtte de NOS vrijdag.

Het aantal vermisten na de dodelijkste en meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van Californië is opgelopen tot 630. Zeker 63 mensen kwamen om het leven door de branden. Die braken een week geleden uit ten noorden van San Francisco. Honderdduizenden bewoners zijn geëvacueerd.

De autoriteiten schrijven het hoge dodental onder meer toe aan de enorme snelheid waarmee de vlammen, aangewakkerd door de wind, door het uitgedroogde struikgewas en bomen raasden. Het vuur veegde Paradise van de kaart. In het stadje met 27.000 inwoners zijn bijna 12.000 huizen en gebouwen in de as gelegd.

Allyn Pierce stond doodsangsten uit toen hij werd omringd door het verzengende vuur in Paradise. Hij stond klem met zijn auto. „Ik dacht dat het met me gedaan was”, vertelde hij eerder deze week tegen de Amerikaanse krant The New York Times. „Ik dacht dat ik zou sterven te midden van smeltend plastic.”

Terwijl de vlammen om zijn auto voortraasden, sprak de radeloze Pierce voor zijn geliefden een soort afscheidsbericht in op zijn telefoon. „Voor het geval het niet lukt, wil ik dat je weet dat ik echt heb geprobeerd het te halen.” In een poging de hitte te weerstaan, hield hij zijn jas tegen het raam. En om te proberen zichzelf te kalmeren zette hij het nummer ”In Your Eyes” (In je ogen) op, een liedje met een tamelijk rustig ritme. Net op tijd schoof een bulldozer een brandend voertuig weg, waardoor Pierce aan de vlammen kon ontsnappen. Veelzeggend is een foto die de Amerikaanse krant publiceert: de achterlampen van de auto van Pierce zijn gesmolten door de hitte.

Ook villa’s van bekendheden uit de wereld van het amusement gingen in vlammen op. Kim Kardashian filmde het vuur vanuit haar privé-vliegtuig, schreef Trouw deze week. De vrouw zette de beelden op haar Instagram-account, om er eenmaal op de grond achter te komen dat de vlammen al bijna het hek van haar villa in de miljonairsenclave Calabasas hadden bereikt. „Ik kreeg een uur om wat spullen te pakken en te vertrekken”, meldde ze even later toen ze met haar drie kinderen in een auto zat en verder filmde om haar 120 miljoen volgers op de hoogte te houden.

Deze branden passen in een trend, stelde de NOS vrijdag. De oorzaken zijn de steeds langere periodes van extreme droogte, stijgende temperaturen en de bebouwing die de natuur steeds verder terugdringt. In 2017 was er al een recordaantal branden in Californië. Dat jaar is nu al ingehaald door 2018, stelt de omroep.