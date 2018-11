Vandalen teisteren Charleroi opnieuw

Relschoppers hebben ook in de nacht van zaterdag op zondag grote schade aangericht in de Belgische stad Charleroi. Op verscheidene plaatsen probeerden ze bijvoorbeeld met molotovcocktails brand te stichten. Het paleis van justitie en een reeks bankfilialen en winkels moesten het ontgelden.

Volgens de politie voltrok zich zaterdag hetzelfde scenario als in de twee voorafgaande nachten. Laat op de avond na een protest van de zogeheten gele hesjes tegen hoge brandstofprijzen op het Jules Hiernauxplein, rond het Marsupilami-standbeeld, zochten ruim honderd relschoppers in kleine groepjes de confrontatie met de politie. Ze sloegen daarnaast in de omgeving aan het vernielen en plunderen.

Een politiewoordvoerder sprak van een stadsguerrilla en sommige media tonen beelden van ‘oorlogsscènes’ in Charleroi. Er zijn meer dan twintig aanhoudingen verricht. In en rond de oude industriestad in Henegouwen wonen naar schatting een half miljoen mensen.