Vandalen en dieven verjagen deelfietsbedrijf

Een Aziatische aanbieder van deelfietsen vertrekt noodgedwongen al na enkele maanden uit Brussel, Lille en Reims. Gobee.bike maakte bekend dat 80 tot 90 procent van de fietsen daar is gestolen of beschadigd. „We moeten de treurige realiteit onder ogen zien dat een vernielzuchtige minderheid onze visie op mobiliteit niet deelt”, stelde het bedrijf uit Hongkong.

Gobee vertrekt niet volledig uit Europa. Het bedrijf blijft actief in meerdere Franse en Italiaanse steden, zoals Parijs, Rome en Florence. In die steden treft vandalisme en diefstal zo’n 1 tot 6 procent van de felgroene deelfietsen, die via een app kunnen worden gehuurd. Het deelfietsbedrijf liet weten stevigere fietsen te ontwikkelen en de reparatiecapaciteit op te voeren.