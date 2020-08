Van Vollenhoven hoopt op succes actiedag voor Beiroet

Prof mr Pieter van Vollenhoven hoopt op een groot succes voor de nationale actiedag Beiroet. Dat liet de echtgenoot van prinses Margriet vrijdagmorgen weten via Twitter. "Nationale actiedag Beiroet van start, teller staat op ruim vijf miljoen. Ik hoop op een groot succes en ook, dat deze gelden - goed gecontroleerd - de juiste bestemming kunnen bereiken", aldus Van Vollenhoven.

Minister-president Mark Rutte deed vrijdagmorgen ook een oproep om bij te dragen aan het succes van de actiedag die is opgezet door de De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. De actie is om geld op te halen voor de slachtoffers van de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet vorige week. Daarbij verloren ruim 200 mensen het leven, vielen zeker 6000 gewonden en werden tienduizenden mensen dakloos.

De actiedag wordt gesteund door de NPO, RTL, Talpa Network en Facebook. Zo staat de NPO in verschillende programma's uitgebreid stil bij de ramp. De extra tv-uitzending Op1 Beiroet, om 19.00 uur op NPO 1, staat geheel in het teken van de actiedag.