Van moord verdachte weduwe Cohen eist lichaam

De van moord op haar Nederlandse man verdachte Keniaanse weduwe Sarah Wairimu eist de stoffelijke resten van haar man op om hem zelf te kunnen begraven. Ze verzet zich via haar advocaat Philip Murgor tegen de overdracht van het lichaam van haar op gruwelijke wijze om het leven gebrachte echtgenoot Tob Cohen. Diens familieleden onder wie zus Gabrielle willen hem begraven.

Cohen lag in een vechtscheiding en verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu zou hij psychische hulp zijn gaan zoeken in het buitenland. De politie vertrouwt dit niet. Ze werd eind vorig maand aangehouden en wordt nu verdacht van moord. Het lichaam van Cohen is afgelopen vrijdag in een afgedekte oude watertank achter het huis van het paar gevonden. Dat was op aanwijzingen van een andere hoofdverdachte, mogelijk een minnaar van Wairimu.

Wairimu mocht onder begeleiding woensdag de gevangenis verlaten en aanwezig zijn bij een lijkschouwing. Die was een dag vertraagd omdat Murgor namens zijn cliënte had geprotesteerd dat de patholoog-anatoom van dienst vooringenomen was blijkens uitspraken eerder in het onderzoek. Wairimu verschijnt donderdag 26 september weer voor de rechter.