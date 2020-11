Van Haga, Smolders en Vlaardingerbroek willen voor FvD Kamer in

Naast Joost Eerdmans staan ook het uit de VVD gezette onafhankelijke Tweede Kamerlid Wybren van Haga en de Tilburgse lokale politicus Hans Smolders hoog op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen in maart. Bij de eerste tien kandidaten staan twee vrouwen: Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij op drie en rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek op plek vijf. Zij kreeg op televisie en social media bekendheid door haar rechtse standpunten en haar steun voor FvD.

FvD-leider Thierry Baudet maakte de namen zaterdagavond samen met Theo Hiddema bekend tijdens een partijbijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy. Alle kandidaten werden het podium op gehaald om hun motivatie en ideeën toe te lichten. Het live gestreamde evenement is de aftrap van de campagne, zei Baudet, die zal duren "tot aan de verkiezingen over 137 dagen". Via YouTube volgden meer dan vijfduizend mensen de presentatie.

De komende maanden gaan volgens Baudet vijfduizend vrijwilligers met bussen het land in om campagne te voeren met de slogan 'Stem Nederland Terug'. De kern is dat we ons land zijn kwijtgeraakt, onder meer aan de technocraten in Brussel, maar ook door de open grenzen, zei Baudet.

De vierde plek van Eerdmans werd deze week al bekend. Hij zit in de gemeenteraad namens Leefbaar Rotterdam. Penningmeester van FvD, bankier en ondernemer Olaf Ephraim staat op zes. Op zeven volgt Frederik Jansen, die begon als voorzitter van de jongerenclub van FvD. Van Haga, op plek acht, werd vorig jaar uit de VVD gezet, nadat hij een paar keer in opspraak was gekomen. Hij ging verder als eenmansfractie. Daardoor raakte de coalitie zijn meerderheid van 76 zetels kwijt in de Kamer. Van Haga werd in het voorjaar lid van de partij van Baudet.

Op negen staat melkveehouder Jan Cees Vogelaar die namens het Mesdagfonds en Stichting Agrifacts actie voerde tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Smolders - op tien - was de chauffeur van de vermoorde Pim Fortuyn, en wist de dader te pakken. Volgens Baudet zullen er binnenkort nog veertig namen bijkomen op de lijst.

FvD zit nu met twee zetels in de Tweede Kamer en tien in de Eerste Kamer. In de peilingen stond de partij eerst op flinke winst - in de zomer achttien zetels - maar is nu weggezakt naar ongeveer zes virtuele zetels.