Van Gogh in Londen: vergeten hoofdstuk

Jaren voordat hij serieus begon met schilderen, bracht Vincent van Gogh (1853-1890) tijd door in Londen. De jonge Nederlander verkende de stad, die destijds drie miljoen inwoners had, tussen 1873 en 1876. Hij deed dat hoofdzakelijk te voet, verdiepte zich in literatuur, bezocht musea en ontdekte de grafische kunst.

Met de tentoonstelling ‘Van Gogh en Britain’ wil het museum Tate Britain een vergeten hoofdstuk onder de aandacht brengen en een hiaat opvullen. „We vertellen het relatief onbekende verhaal van de uitwerking van Groot-Brittannië op Van Gogh en diens invloed op Britse kunst’, zei directeur Alex Farquharson voor de officiële opening op woensdag. Op de expositie zijn onder meer vijftig schilderijen van Van Gogh te zien.

,,Wat hou ik van Londen”, schreef Van Gogh in 1875 aan zijn broer Theo. De sociaalkritische romans van Charles Dickens hadden grote indruk gemaakt, maar ook de boeken van George Eliot en Shakespeare. Landschapsschilderijen van Constable en werk van Millais fascineerden hem, evenals de maatschappijkritiek van de groep grafici onder aanvoering van de Fransman Gustave Doré.

Van Gogh werkte in Engeland als kunsthandelaar, vrijwel zonder succes, onderwijzer en predikant. Zijn brieven versierde hij met schetsen van kerken, scholen en bruggen over de Theems. Op de tentoonstelling, die tot 11 augustus duurt, zijn vijftig schilderijen van Van Gogh te zien. Daaronder het op de Theems geïnspireerde ‘Sterrennacht boven de Rhône’ met als tegenhanger een doek van James McNeill Whistler met de Theems in de mist.

Volgens het Tate zijn de indrukken die Van Gogh opdeed in Londen tot het eind van zijn korte leven te herkennen. Zijn schilderij ‘Rondgang der gevangenen’ (naar Doré), uit 1889 getuigt daarvan. Op zijn beurt beïnvloedde Van Gogh een reeks Britse kunstenaars na hem, van Walter Sickert tot Vanessa Bell. Het duidelijkste voorbeeld is de portretstudie die Francis Bacon in 1957 wijdde aan Van Gogh.