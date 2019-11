Van dood journaliste verdachte zakenman vrij

De Maltese zakenman Yorgen Fenech, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van journaliste Daphne Caruana Galizia, is op borgtocht vrijgelaten. Hij blijft voorlopig onder politietoezicht. Het is de vijfde keer dat hij op borgtocht is vrijgelaten, maar hij werd steeds weer opgepakt voor verhoor.

Fenech werd door een tussenpersoon genoemd als een van de betrokkenen bij de moord op Galizia. Die tussenpersoon kreeg gratie voor zijn getuigenis. De zakenman zei dat hij namen van andere betrokkenen wilde noemen als hij ook gratie zou krijgen. Dat verzoek is afgewezen.

Galizia werd in 2017 om het leven gebracht door een autobom. De journaliste deed onderzoek naar corruptie op Malta. Ze schreef regelmatig over Fenech.

Donderdag werd de voormalige stafchef van de Maltese regering Keith Schembri vrijgelaten. Hij is volgens Fenech ook betrokken bij het moordcomplot, maar de politie ziet geen reden meer om hem vast te houden.

Het juridische team van Fenech heeft na de vrijlating van Schembri gevraagd om het vervangen van hoofdonderzoeker Keith Arnaud. Die zou nauwe banden hebben met Schembri en hem daarom hebben vrijgelaten.