Van der Staaij: SGP het degelijke alternatief

„Christelijk, consistent, constructief. Deze drie c’s zijn het waarmerk van de SGP”, aldus politiek leider Van der Staaij vrijdagavond in Veenendaal tijdens de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

In meer dan honderd gemeenten is de SGP een „degelijk alternatief”, stelde Van der Staaij. „Natuurlijk spelen niet in elke gemeente dezelfde kwesties. Maar in al die plaatsen wordt Bijbelse politiek voorgestaan: inzet voor de zondagsrust, oog voor kwetsbaren, vrede zoeken voor de stad. Een stem op de SGP is overal een stem met meerwaarde.”

In Veenendaal gaat de partij campagne voeren onder de slogan ”Goed voor Veenendaal”. Lijsttrekker Verloop werkte dat uit in: goed voor elkaar, goed voor de leefomgeving en goed voor een economisch vitale gemeente waarin de zondagsrust wordt gerespecteerd. „Het is uitermate pijnlijk dat hier de koopzondag een feit is.”