Van de ratten besnuffeld

Hoe bedank je een dier? Een geldbedrag of oorkonde heeft weinig zin. Vandaar dat deze buidelrat een knuffel krijgt en een traktatie.

De Britse liefdadigheidsorganisatie PDSA gaf eind vorige week de rat een onderscheiding voor het opsporen van landmijnen in Cambodja. Buidelratten zijn hier bij uitstek geschikt voor. Ze ruiken de explosieve chemicaliën en geven aan experts door waar de mijnen liggen. Zelf zijn ze te licht om de mijn tot ontploffing te brengen.

De rat, Magawa, werkt sneller dan mensen ooit zouden kunnen. In een halfuur speurt hij een gebied ter grootte van een tennisbaan af. Een mens met een metaaldetector heeft hier meerdere dagen voor nodig.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een rat de onderscheiding en bijbehorende medaille krijgt voor betoonde heldenmoed tijdens een oorlogssituatie of crisis. Eerder ging de prijs altijd naar een speurhond of reddingshond.

In totaal heeft de 70 centimeter lange Magawa 39 landmijnen en 28 stukken niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie gevonden. Hij heeft meer dan 141.000 vierkante meter land afgespeurd en veilig verklaard, dat zijn zeker twintig voetbalvelden. Binnenkort mag hij genieten van een welverdiend pensioen.