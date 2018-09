Van Dalen: Vrijheid van godsdienst wereldwijd nog onder druk

De werkgroep godsdienstvrijheid en overtuiging van het Europees Parlement ziet wereldwijd nog grote schendingen van de vrijheid van godsdienst.

Dat staat in het jaarrapport over 2017 dat dinsdag in Brussel wordt gepresenteerd. De covoorzitter van de werkgroep, CU-SGP-parlementslid Van Dalen, wijst daarvoor op niet-moslims in Pakistan en Egypte, zoals christenen die vanwege godslastering de doodstraf krijgen opgelegd, en op atheïsten die in Egypte worden „gedemoniseerd.” Van Dalen deelt het voorzitterschap met SP-parlementslid De Jong.

Om deze redenen verlangt de werkgroep een grotere alertheid rond godsdienstvrijheid van de diplomatieke dienst van de EU. De speciale gezant voor godsdienstvrijheid van de EU, Jan Figel, moet ook een ruimer mandaat en meer geld krijgen.

Tegelijk spreekt het rapport over verbetering in de samenwerking tussen religieuze groepen in sommige landen. „Leiders komen vaker bij elkaar voor samenwerking en onderling begrip, zoals moslims en christenen in Nigeria en bepaalde groepen in Myanmar”, aldus Van Dalen.