Van corruptie verdachte Spaanse ex-koning vertrekt uit Spanje

De van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend door een brief van de voormalige vorst aan de huidige koning Felipe, zijn zoon, te publiceren. Hij zou inmiddels al zijn vertrokken, meldt de Spaanse krant El Mundo.

In juni opende het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek naar Juan Carlos (82). Het gaat onder meer om de betrokkenheid van de ex-koning rond een contract voor Spaanse bedrijven voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor 100 miljoen dollar smeergeld hebben ontvangen. Ook in Zwitserland loopt een onderzoek.

In zijn brief stelt Juan Carlos dat hij „de Spanjaarden, hun instellingen en u als koning zo goed mogelijk van dienst” wil zijn. Hij spreekt over een weloverwogen beslissing om in ballingschap te gaan door „wat bepaalde gebeurtenissen uit het verleden nu veroorzaken”. Volgens waarnemers is dat echter geen vrijwillige stap geweest. Het koningshuis zou hem hebben gedwongen.

Spaanse media kwamen de laatste tijd regelmatig met nieuwe onthullingen over dubieuze geldstromen rond Juan Carlos. Koning Felipe kwam steeds verder onder druk te staan om meer afstand te nemen van zijn vader om zo te voorkomen dat het uitdijende schandaal zijn eigen positie en die van de monarchie aantast.

Juan Carlos was van 1975 tot 2014 koning. Hij betrad de troon na het einde van de Franco-dictatuur. Over zijn vertrek uit Spanje zei hij nog: „Het is een besluit dat ik diep geëmotioneerd neem, maar ook met grote kalmte”. Volgens het Spaanse persbureau EFE blijft zijn echtgenote Sofia in het Zarzuela-paleis in Madrid. Ze zal haar activiteiten gewoon voortzetten.