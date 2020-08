Van corruptie verdachte Spaanse ex-koning vertrekt uit Spanje

De van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend door een brief van de voormalige vorst aan de huidige koning Felipe, zijn zoon, te publiceren.

In juni opende het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek naar de betrokkenheid van de ex-koning (82) bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor 100 miljoen dollar hebben ontvangen.

In zijn brief stelt Juan Carlos dat hij „de Spanjaarden, hun instellingen en u als koning zo goed mogelijk van dienst” wil zijn. Hij spreekt over een weloverwogen beslissing om in ballingschap te gaan.

Spaanse media kwamen de laatste tijd regelmatig met nieuwe onthullingen over dubieuze geldstromen rond Juan Carlos. Koning Felipe kwam steeds verder onder druk te staan om meer afstand te nemen van zijn vader om zo te voorkomen dat het uitdijende schandaal zijn eigen positie en die van de monarchie aantast.

Juan Carlos was van 1975 tot 2014 koning. Hij betrad de troon na het einde van de Franco-dictatuur.