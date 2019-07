Valt boerkaverbod te handhaven?

In Nederland treedt donderdag de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam hebben al aangegeven aan de handhaving geen prioriteit te geven. Hoe maken de Belgen en Fransen werk van hun boerkaverbod?

„Goeie vraag, eigenlijk”, schreef de Vlaamse krant de Gazet van Antwerpen deze week, nadat ze constateerde dat diverse Nederlandse media zich afvroegen hoe het boerkaverbod in België eigenlijk wordt gehandhaafd. Want een precies antwoord op die vraag blijkt maar moeilijk te vinden. Toch is het bij de zuiderburen al sinds 2011 verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij overtreding volgt een celstraf van zeven dagen of een geldboete.

Het verbod leidt in verschillende Belgische gemeenten tot maximaal tien aanhoudingen per jaar, blijkt uit een inventarisatie van het NRC bij zo’n tien willekeurig gekozen gemeenten. Woorvoerder Michaël Lescroart van de gemeente Antwerpen liet tegenover het Algemeen Dagblad weten dat er niet actief wordt gecontroleerd. „We hebben geen boerkajagers of boerkapatrouilles of zo”, zegt Lescroart. „Er zijn heel weinig bekeuringen uitgedeeld.”

Harde cijfers over het aantal incidenten of boetes zijn alleen niet voorhanden, laat het Belgische parlementslid Stefaan van Hecke in dezelfde krant weten. „Goede statistieken zijn er niet. Maar ik heb echt de indruk dat het aantal boerka’s is afgenomen.”

In tegenstelling tot België zijn er in Frankrijk wel harde cijfers bekend. Frankrijk was in 2011 het eerste land in Europa met een boerkaverbod. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van 2011 tot 2017 1977 controles uitgevoerd. Er werden 1830 boetes en 145 waarschuwingen uitgedeeld.

De nikab en de boerka zijn, ondanks het verbod, echter niet uit de openbare ruimte in Frankrijk verdwenen en nemen naar de indruk van de Franse krant Le Point in oktober 2018 zelfs toe in sommige voorsteden.

In Denemarken geldt sinds 2018 een verbod. In het eerste halfjaar werden er 13 boetes uitgedeeld. Zwitserland kent alleen in het zuidelijke kanton Ticino een boerkaverbod. Boetes kunnen oplopen tot 9200 euro.

Het Nederlandse verbod geldt slechts voor overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en openbaar vervoer. Daar zullen vooral beveiligers op naleving van de wet moeten toezien.