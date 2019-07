Vals alarm over verdacht pakketje Facebook

De campus van Facebook in Silicon Valley is weer vrijgegeven na de vondst van een verdacht pakketje. De autoriteiten zeggen dat bij uitgebreid onderzoek door experts geen giftig materiaal is aangetroffen.

Uit voorzorg waren eerder vier gebouwen van het bedrijf ontruimd. Een lokale krant berichtte dat uit testen was gebleken dat in het pakketje mogelijk het dodelijke zenuwgas sarin zat. Daarna waren ook twee medewerkers getest op blootstelling aan het middel.

Het bleek uiteindelijk te gaan om loos alarm. „Er is geen sarin”, zegt een lokale functionaris. Op de campus van Facebook in de Californische plaats Menlo Park moesten in december ook al meerdere gebouwen worden ontruimd. Toen was een valse bommelding gedaan.