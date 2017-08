Vakbond wil openbare sector België platleggen

De Belgische socialistische vakbond ACOD roept op tot een 24-uursstaking op dinsdag 10 oktober. Die moet maandag 9 oktober om 22.00 uur ingaan en zou in dat geval ook het internationale treinverkeer naar en vanuit Nederland kunnen treffen.

De bond wil in het najaar acties voeren in de hele openbare sector in België als protest tegen het regeringsbeleid, gevolgd door een ‘reactiedag’ op 10 oktober. Volgens de bond is het regeringsbeleid gericht op de afbouw van de openbare diensten.

Bij het spoor zou de regering doof zijn voor problemen als personeelstekorten en toenemende werkdruk „en praat zij uitsluitend over minimale dienstverlening”, aldus een woordvoerder. De regering van liberaal Charles Michel gaat met de hakbijl te werk in de openbare sector, vindt de bond.

De liberale en christelijke vakbonden hebben nog niet bepaald of ze meedoen aan de oproep tot een „hete herfst”.