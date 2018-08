Vakantiegangers al vroeg in de file

Nederlanders die op weg zijn naar hun vakantieadres in het zuiden van Europa, staan deze zaterdagochtend al vroeg in de file. In Frankrijk was de zon nog niet eens op voordat de eerste files er stonden, meldt de ANWB. De meeste vertraging ondervinden vakantiegangers op de Autoroute du Soleil, de A7 tussen Lyon en Valence. Verder naar het zuiden is er ruim een uur vertraging bij Perpignan op de A9.

Ook op andere plaatsen staat het al vast: in het westen op de A10 richting Bordeaux bij Niort en Bordeaux en op de route door het Centraal Massief op de A71 richting Clermont-Ferrand.

In Duitsland is het aansluiten op de A8 van München naar Salzburg. Bij elkaar opgeteld is de vertraging daar anderhalf uur. In Oostenrijk staat file op de A10 van Salzburg naar Villach. De wachttijd op de A11 naar Slovenië voor de Karawankentunnel is al drie kwartier. In Zwitserland valt de drukte voor de Gotthardtunnel nog mee.

Automobilisten in Italie ondervinden al flinke vertraging op de A1 Milaan - Bologna en op de A4 van Turijn naar Triëst in de Friuli.

Drukste dag op Franse snelwegen