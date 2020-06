Vakantie in Europa weer mogelijk: waar moet je rekening mee houden?

Binnen een flink deel van Europa is reizen sinds maandag weer toegestaan. Het negatieve reisadvies is voor zeventien Europese landen opgeheven. Waar moet je als reiziger rekening mee houden?

Kamperen in Frankrijk of wandelen in de bergen van Oostenrijk; een vakantie in het buitenland lijkt deze zomer toch nog mogelijk. Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zeventien Europese landen. Het gaat om België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland. Spanje wacht tot 21 juni met het openen van de grenzen.

Voor Groot-Brittannië en Zweden geldt nog een negatief reisadvies; dat heeft te maken met de gezondheidssituatie in die landen. Als reizigers toch gaan, adviseert het ministerie hen „dringend” veertien dagen quarantaine bij terugkomst.

Ook een vakantie in Denemarken is nog niet mogelijk; het land houdt naar verwachting voorlopig de grenzen gesloten voor Nederlandse toeristen.

Reizen buiten Europa wordt vooralsnog afgeraden, al is de verwachting dat later deze zomer de richtlijnen ook voor sommige niet-Europese landen worden versoepeld.

Ondanks de versoepelingen waarschuwt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dat onbekommerd reizen er nog niet in zit. „Het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, er blijven risico’s. In alle landen blijven maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.” Hij adviseert vakantiegangers om zich goed voor te bereiden op hun reis. „Begin bij het downloaden van de BZ-reisapp en lees goed het reisadvies van je vakantiebestemming.”

Nederland gaat geen vakantiegangers terughalen als zij mogelijk in de problemen komen door een nieuwe uitbraak van het virus in hun vakantieland.

Mondkapjes

Ook de ANWB adviseert reizigers om zich goed in te lezen over hun vakantieland van bestemming. De toeristenbond merkt dat er veel vragen leven bij vakantiegangers; volgens woordvoerder Ad Vonk is de Reiswijzer van de ANWB sinds de lancering vorige week al drie miljoen keer bekeken. Vonk tipt om de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. „En ga zelf op onderzoek uit, want voorzorgsmaatregelen tegen het virus verschillen per land. Bel de geboekte camping of accommodatie om te vragen wat de lokale regels zijn.”

In sommige landen is het bijvoorbeeld verplicht om bijna overal mondkapjes te dragen. Ook de afstandsregels variëren; van één meter afstand houden tot twee meter uit de buurt blijven van anderen. Vonk: „Als je minimaal de Nederlandse regels hanteert in het buitenland, kom je al een heel eind. Daarnaast is het een kwestie van zelf nadenken. Als je onderweg moet tanken, kan het handig zijn om voor de zekerheid een mondkapje en handschoenen aan te doen.”

De woordvoerder waarschuwt reizigers er rekening mee te houden dat de vakantie wat anders zal verlopen. „Het wordt niet de vakantie die je vorig jaar gewend was. Er gelden nog veel beperkingen, dus die brocante markt of een sportieve activiteit met je kinderen zal lastig worden.”