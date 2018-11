VAE verleent gratie aan Brit Hedges

De Verenigde Arabische Emiraten hebben gratie verleend aan de 31-jarige Brit Matthew Hedges, die vorige week wegens spionage tot levenslang was veroordeeld. De VAE meldde dat Hedges vrij zou komen, kort na het tonen van een video waarop Hedges leek toe te geven dat hij heeft gespioneerd voor de Britse inlichtingendienst MI6.

„Fantastisch nieuws over Matthew Hedges”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in reactie op het bericht over de vrijlating van zijn landgenoot. Daniela Tejada, echtgenote van Hedges, zei dat ze niet kan wachten tot haar man weer thuis is.

Hedges is verbonden aan de universiteit van Durham. Hij was naar de Emiraten gereisd voor onderzoek naar de effecten van de Arabische Lente, een reeks van opstanden in de Arabische wereld, op het buitenlandbeleid van het land. Zes maanden geleden werd hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd toen hij het land wilde verlaten.