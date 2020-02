Vader Wang ligt ernstig ziek thuis aan de zuurstofapparatuur

Er is geen plaats in een van de ziekenhuizen voor de ernstig zieke vader van Wenjun Wang, een 33-jarige huisvrouw uit Wuhan. Hij ligt thuis met hoge koorts (39,3 celsius) aan de zuurstofapparatuur.

In een telefonisch interview geeft Wang voor de BBC een inkijkje in haar situatie in Wuhan, het centrum van de epidemie veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Sinds de miljoenenstad op slot ging op 23 januari, is Wang de metropool niet meer uit geweest.

De omstandigheden zijn uitermate moeilijk voor Wang en haar familie, zo blijkt uit haar relaas. Ze is de enige van de kleine familie die nog gezond is. Een oom van haar is enkele dagen geleden overleden. Haar vader is ernstig ziek, haar moeder en tante –inmiddels weduwe– vertonen ziekteverschijnselen.

„Mijn vader heeft hoge koorts. Hij hoest voortdurend en heeft ademhalingsproblemen. We hebben een zuurstofapparaat kunnen bemachtigen. Daar ligt hij nu 24 uur per dag aan. Hij neemt zowel Chinese kruiden als Westerse medicamenten in. Getest is hij niet op het nieuwe coronavirus. Er zijn geen testkits meer te krijgen. Dat hij ziek is door het coronavirus kan dus niet bevestigd worden. Daarom wil geen ziekenhuis hem opnemen.”

Ondanks dat ze zelf ziek zijn, gaan Wang’s moeder en tante iedere dag naar het ziekenhuis in de hoop een bed te kunnen regelen voor haar vader. Tot dusver tevergeefs. „Niemand helpt ons”, zegt Wang. Het klinkt als een noodkreet.

In Wuhan zijn veel quarantainecentra voor mensen die in contact zijn geweest met zieken en die nu hun incubatietijd uitzitten. Ook patiënten met lichte symptomen zijn er opgenomen. „Er zijn enkele basisvoorzieningen aanwezig, maar voor ernstig zieke patiënten, zoals mijn vader, zijn er geen bedden.”

De oom van Wang stierf in een quarantainecentrum. Medische ondersteuning was er niet voor hem, meldt Wang. „Ik hoop dat mijn vader nog een goede behandeling kan krijgen. Tot dusver hebben we echter geen contact met artsen kunnen maken.”