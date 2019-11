Een vader heeft zaterdag in het Amerikaanse San Diego zijn vrouw en drie zonen vermoord. Een vierde zoon is zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Het jongste slachtoffer was drie jaar.

Na de moord op zijn gezin, heeft de vader zichzelf doodgeschoten. De man had juist een dag daarvoor een straatverbod opgelegd gekregen. Toch kreeg het stel zaterdag ruzie die eindigde in de schietpartij.