Vader van Taiwans democratie overleden

De voormalige Taiwanese president Lee Teng-hui is op 97-jarige leeftijd in de hoofdstad Taipei overleden. Lee Teng-hui was twaalf jaar lang president en geldt als de grondlegger van het meerpartijenstelsel en de open democratie op het eiland. Toen hij in 1996 met een overweldigende meerderheid tot vierde president van Taiwan werd gekozen, was hij de eerste in die functie die op het eiland was geboren.

Hij verzette zich fel tegen aanspraken van de Volksrepubliek China op het eiland en ijverde voor onafhankelijkheid. Hij zei van Taiwan „een land van democratie, vrijheid, mensenrechten en waardigheid” te willen maken. Hij hief de noodtoestand op en ontmantelde het autoritaire stelsel waarmee het eiland door de uit communistisch China gevluchte bewoners werd geregeerd. Op het eiland kreeg hij de bijnaam ‘Meneer Democratie’.